Зеленский опубликовал видео со своим местоположением

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице Facebook видео со своим местоположением.

Согласно видео, он и ряд членов правительства находятся в Киеве. Зеленский заявил, что они продолжат находится в столице и защищать украинскую землю.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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