Зеленский опубликовал видео со своим местоположением
25 февраля 202220:34
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице Facebook видео со своим местоположением.
Согласно видео, он и ряд членов правительства находятся в Киеве. Зеленский заявил, что они продолжат находится в столице и защищать украинскую землю.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru