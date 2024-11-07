Великобритания дополнила список антироссийских санкций

Правительство Великобритании дополнила список санкций против России ещё на 47 пунктов, говориться на сайте британского кабмина, сообщают «Известия».

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В том числе под ограничения попали компании «ЗЕНИТ ФИНАНС», «Элесар-групп», конструкторское бюро «Навис», а также добровольческая бригада «Эспаньола», которая участвует в спецоперации на Украине.

Ранее Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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