Великобритания дополнила список антироссийских санкций
7 ноября 202412:51
Правительство Великобритании дополнила список санкций против России ещё на 47 пунктов, говориться на сайте британского кабмина, сообщают «Известия».
В том числе под ограничения попали компании «ЗЕНИТ ФИНАНС», «Элесар-групп», конструкторское бюро «Навис», а также добровольческая бригада «Эспаньола», которая участвует в спецоперации на Украине.
Ранее Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru