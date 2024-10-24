СМИ: США просят G7 рассмотреть введение санкций на палладий и титан из РФ
Соединенные Штаты просят страны G7 («Большая семерка»: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) рассмотреть введение санкций в отношении российских палладия и титана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что предложение прозвучало на встрече заместителей министров финансов «Большой семерки» в Вашингтоне в продолжение разговора о возможностях по сдерживанию экономики России. Соединенные Штаты уже внесли российскую «ВСМПО-Ависма» в список экспортных ограничений Минторга, однако все еще импортируют российский палладий, поскольку на «Норильский никель» приходится примерно 40% мирового производства металла.
Ранее член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что огромная часть антироссийских энергетических санкций вводится исключительно в финансовых интересах США, которые получают от ограничений двойную выгоду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru