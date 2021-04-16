МВД потребовало от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня

Заявление первого замминистра внутренних дел России на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ оказалось похожим на ультиматум, хотя и было облечено в форму просьбы. Александр Горовой потребовал от партнеров по Содружеству вывезти своих граждан, нелегально находящихся на российской территории, а таких, по данным МВД, более миллиона человек.

«Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», - заявил генерал.

В первую очередь озвученное решение касается Узбекистана и Таджикистана, выходцы из которых составляют более половины миллионной армии нелегалов. Оставшуюся часть составляют приезжие с Украины, из Азербайджана, Киргизии, Армении, Молдавии и Казахстана.

Сроки временного проживания мигрантов в России были в конце минувшего года указом президента Владимира Путина продлены в связи с коронавирусом до 15 июня года текущего. До названной даты никаких мер в отношении них применяться не будет, однако после указанного срока «эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», - указал генерал Горовой. Коллегам из СНГ замминистра рекомендовал привлечь к освещению этой проблемы СМИ и местных блогеров.

Более жесткого и безапелляционного заявления на тему нелегальной миграции со стороны представителей российской власти даже сложно припомнить. Тем удивительнее слышать его сейчас, в то самое время, когда мигранты и сами разъехались по домам за время коронакризиса. Причем, разъехались до такой степени, что в той же Москве некому мести улицы и строить дома. Нехватка рабочей силы в столичных стройкомплексе и ЖКХ оценивается в десятки тысяч работников. По оценкам городских властей, к осени прошлого года количество мигрантов в Москве сократилось на 40%. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях заявил, что трудовых мигрантов в России «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов».

Так, может быть, амбициозный план по высылке миллиона нелегалов можно трансформировать в не менее амбициозную работу по легализации и социальной адаптации той части из них, кто действительно хочет честно трудиться в России? Не подвергаясь унизительным рейдам миграционной службы и не засовывая в карман участковому тысячу-другую в месяц, чтобы тот закрывал глаза на его существование? А усилия МВД направить на пресечение каналов нелегальной миграции, чтобы в дальнейшем все эти вопросы не поднимались вновь с той же остротой, что и сейчас.

