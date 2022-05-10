Ведущий оборвал Полянского в эфире Sky News после слов о фото в соцсети Зеленского
Ведущий телеканала Sky News оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским после того как дипломат обратил внимание на публикацию президент Украины Владимира Зеленского с фотографией военного с шевроном дивизии СС «Мертвая голова».
Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях пост ко «дню победы над нацизмом». Украинский президент проиллюстрировал запись подборкой фотографий украинских военнослужащих и мирного населения; на одном из снимков был изображен боец с эмблемой нацистской дивизии. Позже фотография была удалена из поста, пишет RT.
В эфире британского телеканала Полянский назвал «абсолютной катастрофой и позором» действия Лондона, который «забывает все, за что мы воевали». Дипломат привел в пример скандальную публикацию Зеленского.
«Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия "Мертвая голова" ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны? Так что это означает, что Британия сейчас покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы. И эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев. Вы не находите это странным?» — указал Полянский, после чего ведущий оборвал его.
Позже в своем Telegram-канале Полянский написал, что журналист Sky News «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло», а телеканал «не может подтвердить правильность этой информации».
«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе <…> правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», — заключил Полянский.
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