«Вдруг бы выиграл с рэпом?»: Захарова о перспективах Зеленского в Сан-Ремо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала отмену выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

«Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» - написала Захарова в Telegram.

Зеленскому хотят запретить выступление на фестивале «Сан-Ремо»

Ранее в понедельник организаторы фестиваля сообщили, что вместо видеообращения Зеленского на фестивале будет зачитан текст, который пришлют из Украины.

О возможности выступления Зеленского на фестивале в Италии сообщали в январе местные СМИ. При этом сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони говорил, что Сан-Ремо это не место для политических заявлений Зеленского. Петицию с просьбой отменить его выступление подписали более 80 тысяч итальянцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаВладимир ЗеленскийМария Захарова
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