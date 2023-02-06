«Вдруг бы выиграл с рэпом?»: Захарова о перспективах Зеленского в Сан-Ремо

Ранее в понедельник организаторы фестиваля сообщили, что вместо видеообращения Зеленского на фестивале будет зачитан текст, который пришлют из Украины.

О возможности выступления Зеленского на фестивале в Италии сообщали в январе местные СМИ. При этом сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони говорил, что Сан-Ремо это не место для политических заявлений Зеленского. Петицию с просьбой отменить его выступление подписали более 80 тысяч итальянцев.

