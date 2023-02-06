«Вдруг бы выиграл с рэпом?»: Захарова о перспективах Зеленского в Сан-Ремо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала отмену выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
«Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» - написала Захарова в Telegram.
Ранее в понедельник организаторы фестиваля сообщили, что вместо видеообращения Зеленского на фестивале будет зачитан текст, который пришлют из Украины.
О возможности выступления Зеленского на фестивале в Италии сообщали в январе местные СМИ. При этом сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони говорил, что Сан-Ремо это не место для политических заявлений Зеленского. Петицию с просьбой отменить его выступление подписали более 80 тысяч итальянцев.
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