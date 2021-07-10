Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа
Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин сделала официальное заявление. Оно стало первым после убийства ее супруга. Супруга политика подтвердила, что президента наемные убийцы. Об этом сообщает портал Haiti24 со ссылкой на звукозапись в Twitter одного из представителей администрации президента.
«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», - приводит слова Мартин Моиз РИА Новости.
Женщина считает, что ее мужа убили из-за его планов осуществить в Гаити ряд проектов, в том числе, организовать референдум и выборы.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. После трагедии управление республикой взял в руки и.о. премьер-министра Клод Жозеф. При этом обладающая крупнейшей фракцией в гаитянской Палате депутатов партия Тет Кале предложила назначить Жозефа Ламбера на пост временного президента. Президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
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