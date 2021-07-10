Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», - приводит слова Мартин Моиз РИА Новости.

Женщина считает, что ее мужа убили из-за его планов осуществить в Гаити ряд проектов, в том числе, организовать референдум и выборы.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. После трагедии управление республикой взял в руки и.о. премьер-министра Клод Жозеф. При этом обладающая крупнейшей фракцией в гаитянской Палате депутатов партия Тет Кале предложила назначить Жозефа Ламбера на пост временного президента. Президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

