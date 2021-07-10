Сенат Гаити объявил временного президента республики
Сенат Гаити объявил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны, сообщает портал juno7.
Как отмечается в резолюции верхней палаты парламента, решение поддержали восемь сенаторов из десяти. Ламбер принесет присягу в присутствии представителей власти и лидеров гражданского общества и будет выполнять функции временного президента Гаити до вступления в должность нового избранного президента 7 февраля 2022 года.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. После трагедии управление республикой взял в руки и.о. премьер-министра Клод Жозеф. При этом обладающая крупнейшей фракцией в гаитянской Палате депутатов партия Тет Кале предложила назначить Жозефа Ламбера на пост временного президента. Президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
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