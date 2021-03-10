Вдова Андрея Карлова прокомментировала судебное решении по делу о его убийстве
Вдова российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, Марина Карлова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что не следила за судебным разбирательством, вызванным убийством ее мужа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Карловой, ее мужа уже не вернуть, а наблюдать за судебным процессом ей тяжело. Вдова рассказала, что прожила с погибшим "долгую счастливую жизнь", назвала его хорошим человеком, о котором она хранит память.
Суд в Анкаре ранее приговорил пятерых подозреваемых в убийстве дипломата к пожизненному заключению, еще девятерых обвиняемых приговорили к заключению на срок от 3 до 15 лет. Пятеро подозреваемых были оправданы.
Андрей Карлов был убит во время художественной выставки 19 декабря 2016 года. В МИД России отметили, что удовлетворены данным решением суда.
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