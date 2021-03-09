МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
МИД РФ выразил удовлетворение вынесением приговора по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА Новости.
Российское внешнеполитическое ведомство надеется получить исчерпывающие данные о заказчиках его убийства и надеется на продолжение сотрудничества правоохранительных органов двух стран по этому делу.
Суд в Анкаре ранее во вторник вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Карлова.
Пятеро из 28 подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, оправданы. Ещё пятерых приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, девять фигурантов дела получили от 5 до 15 лет лишения свободы. На последнем слове обвиняемые не признали свою вину. Еще девять обвиняемых находятся в розыске.
Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. Напавший на дипломата полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.
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