«Вбивает клин»: Макрона уличили в попытках отдалить Казахстан и Узбекистан от России

Президент Франции расширяет задачи по приближению двух стран к Евросоюзу, отметил в эфире НСН политолог Владимир Жарихин. 

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан не только для того, чтобы обсудить поставки урана, но и для отдаления этих стран от России, заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью НСН.

В среду, 1 ноября, Эммануэль Макрон посетил Казахстан, а 2 ноября прилетел в Узбекистан. Агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции обсудит с Казахстаном и Узбекистаном поставки урана, острая нехватка которого стала ощущаться Парижем после разрыва торговых отношений с Мали и Нигером.

Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Макроном

«Французов потеснили из Африки, Макрон ищет другие рынки потребления. Ему нужны новые источники урана, своего у Франции нет. Это прагматичная вещь, которая не связана прямо с тем, чтобы против нас строить козни… Но, безусловно, параллельно он расширяет и задачи по приближению этих стран к Евросоюзу, к Франции, а значит отдалению от России. Ему надо немножко вбить клин», - сказал Жарихин.

Он отметил, что Казахстан сегодня старается не ухудшить отношения с Россией и странами Запада. А Узбекистан, в свою очередь, больше тяготеет к России.

«Казахстан находится в неустойчивом положении, встал на очень глубокий шпагат в попытке не ухудшить отношения с Россией и странами Запада. Узбекистан явно тяготеет сейчас к России в силу того, что находит ее благодатной для своей продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Узбекистан развернул очень широкое производство фруктов и овощей, которые находят потребителя в России, плюс туристический потенциал... Думаю, что Узбекистан также восстановит участие своих автомобилей в России», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, что Макрон своими визитами в Казахстан и Узбекистан пытается показать самостоятельность в международных вопросах. Однако, указал он, зависимость Парижа от Вашингтона слишком очевидна, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:Эммануэль МакронКазахстанУзбекистанФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры