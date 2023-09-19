Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе, стороны выступили против применения силы. Об этом сообщил кабмин Армении.

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Отмечается, что стороны также отметили необходимость использования международных механизмов деэскалации. При этом Макрон сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Эммануэль МакронНагорный КарабахНикол Пашинян

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