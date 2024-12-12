Вассерман заявил, что повстанцы в Сирии не захотят конфликтовать с Россией

После прихода к власти вооружённой оппозиции, Сирия, в худшем случае, может распасться на несколько враждующих регионов. Как пишет «Газета.Ru», такое предположение сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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Он напомнил, что в истории уже были случаи, когда те, «кто дружил против кого-то», после свержения врага начинали «грызться между собой».

Парламентарий отметил, что при таком исходе новым сирийским властям вряд ли будет нужно противостояние с Россией.

«С Сирией может случиться... распад на несколько регионов, активно между собою враждующих... В дополнение ко всем этим проблемам они вряд ли захотят устраивать себе конфликт с нами», — заключил Вассерман.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает договориться с новыми властями Сирии о статусе российских военных и военных баз на территории арабской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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