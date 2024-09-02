Вассерман выразил уверенность, что все территории, находящиеся под контролем Украины, неизбежно войдут в состав России. Он также пожелал скорейшей ликвидации для «террористической организации «Украина»» с наименьшими потерями для русских и украинцев.

Помимо этого, Вассерман вспомнил еврейское пожелание на праздник Песах «в следующем году в Иерусалиме» и пожелал одесситам встретить следующий год в составе России.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный у здания городской администрации, сносить не планируется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

