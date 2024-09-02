Вассерман пожелал одесситам встретить следующий юбилей в составе России
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман пожелал жителям Одессы, которая празднует 230-летие в этом году, встретить следующий юбилей уже в составе РФ. Его слова приводит NEWS.ru.
Вассерман выразил уверенность, что все территории, находящиеся под контролем Украины, неизбежно войдут в состав России. Он также пожелал скорейшей ликвидации для «террористической организации «Украина»» с наименьшими потерями для русских и украинцев.
Помимо этого, Вассерман вспомнил еврейское пожелание на праздник Песах «в следующем году в Иерусалиме» и пожелал одесситам встретить следующий год в составе России.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный у здания городской администрации, сносить не планируется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru