Вассерман назвал условие появления пролива Сталина между Мексикой и Канадой

Если существование России окажется под угрозой со стороны США, то «между Канадой и Мексикой появится пролив имени Сталина». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в случае угрозы в сторону РФ, Москва ударит не только по местам непосредственной агрессии, но и по центрам принятия решений.