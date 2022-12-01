Вассерман: депутаты бундестага изучали историю России по принципу «пальца и потолка»

«Рад, что в бундестаге нашлись люди, знакомые с историей, а именно левые и «Альтернатива для Германии», - отметил он.

Вассерман также рассказал, что вопрос о голоде конца 1932 — начала 1933 года в СССР изучен, что называется, под лупой.

«Он вызван засухой в большей части Европы. Геноцидом тут и не пахнет», — подчеркнул депутат.

Накануне парламент ФРГ одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС. За резолюцию проголосовали все вышеуказанные партии, воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии».

Ранее памятник «Жертвам голодомора» демонтировали в Мариуполе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

