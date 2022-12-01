Вассерман: депутаты бундестага изучали историю России по принципу «пальца и потолка»
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что парламентарии бундестага ФРГ, признавшие голод в СССР в 1930-е годы на Украине геноцидом, изучали историю России по принципу «пальца и потолка», сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, геноцидом «тут и не пахнет», так как голод был вызван засухой в большей части Европы. В частности, замечает Вассерман, в регионах Украины, входивших в состав Польши, ситуация была тяжелее, чем в других частях, «не доставшихся» Польше.
«Рад, что в бундестаге нашлись люди, знакомые с историей, а именно левые и «Альтернатива для Германии», - отметил он.
Вассерман также рассказал, что вопрос о голоде конца 1932 — начала 1933 года в СССР изучен, что называется, под лупой.
«Он вызван засухой в большей части Европы. Геноцидом тут и не пахнет», — подчеркнул депутат.
Накануне парламент ФРГ одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС. За резолюцию проголосовали все вышеуказанные партии, воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии».
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