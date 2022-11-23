Минобороны Германии: бои на Украине продлятся еще долго

По ее словам, Берлину нужно позаботиться о том, чтобы Киев был способен продержаться в последующие месяцы военных действий. «Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине», - заявила министр.

Замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.

