Минобороны Германии: бои на Украине продлятся еще долго

Бои на Украине будут продолжаться еще длительное время, сообщила на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности в прямом эфире на YouTube-канале академии глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Генерал Бужинский допустил, что спецоперация на Украине продлится еще полгода

По ее словам, Берлину нужно позаботиться о том, чтобы Киев был способен продержаться в последующие месяцы военных действий. «Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине», - заявила министр.

Замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГермания
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