Вашингтон выступил в поддержку минских соглашений

Госдепартамент США по-прежнему поддерживает минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Зеленский призвал изменить «минский формат»

«Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по [урегулированию] конфликта между Украиной и Россией», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Минский формат» соглашений нужно скорректировать или выбрать другой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Time.

Президент отметил, что этот формат был разработан до его прихода к власти. По мнению политика, «минский процесс» должен быть более гибким в такой ситуации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаСШАМинские Соглашения
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