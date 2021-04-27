Вашингтон выступил в поддержку минских соглашений

«Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по [урегулированию] конфликта между Украиной и Россией», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Минский формат» соглашений нужно скорректировать или выбрать другой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Time.

Президент отметил, что этот формат был разработан до его прихода к власти. По мнению политика, «минский процесс» должен быть более гибким в такой ситуации.

