Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о введении санкций против России в случае, если Москва попытается дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд подчеркнула, что в случае, если Россия проявит агрессию против Украины, «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине

В то же время Нуланд отметила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. Политик подтвердила, что минские договоренности не исполняются. Она заявила, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта. «Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях», - подчеркнула Нуланд.

Также заместитель госсекретаря отметила, что все члены НАТО готовы поддержать Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нецелесообразны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры