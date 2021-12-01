Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о введении санкций против России в случае, если Москва попытается дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Нуланд подчеркнула, что в случае, если Россия проявит агрессию против Украины, «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
В то же время Нуланд отметила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. Политик подтвердила, что минские договоренности не исполняются. Она заявила, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта. «Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях», - подчеркнула Нуланд.
Также заместитель госсекретаря отметила, что все члены НАТО готовы поддержать Украину.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нецелесообразны.
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