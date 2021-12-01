Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о введении санкций против России в случае, если Москва попытается дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд подчеркнула, что в случае, если Россия проявит агрессию против Украины, «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».