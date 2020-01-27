Талибы утверждают, что сбили военный самолет США в Афганистане
Представитель радикального движения «Талибан», запрещённого в России, утверждает, что боевикам удалось сбить военный самолет США в провинции Газни на востоке Афганистана. Талибы утверждают, что в результате погибли десятки американских военнослужащих, передает агентство Associated Press.
В сети появилось видео горящего упавшего самолета с эмблемой ВВС США. Один из местных репортеров рассказал, что видел эти обгоревшие обломки, а также тела двух погибших.
Судя по видео, это самолет Bombardier E-11A, который используется армией США для перевозки, а также в качестве узла связи. В Центральном командовании США эту информацию пока отказываются комментировать.
Ранее появились сообщения, что в Афганистане якобы разбился пассажирский самолет, на борту которого находились от 80 до 110 человек. Сначала была озвучена версия, что лайнер принадлежал Ariana Afghan Airlines. Однако позднее национальная авиакомпания Афганистана опровергла эту информацию.
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