Вашингтон отказался участвовать в операции Турции на севере Сирии

Заявление прозвучало вскоре после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в Белом доме заявили, что американский контингент не будет находиться вблизи проведения операции турецких военных, передает Газета.ру

Эрдоган заявил о намерении начать операцию против сирийских курдов в конце минувшей неделе. При этом он подчеркнул, что речь, возможно, идет как об ударах с воздуха, так и наземной операции.

