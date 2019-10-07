Вашингтон отказался участвовать в операции Турции на севере Сирии

7 октября 201907:36

США не поддержат военную операцию турецкой армии на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, сообщает RT.

Сирийские курды не заметили конца войны

Заявление прозвучало вскоре после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в Белом доме заявили, что американский контингент не будет находиться вблизи проведения операции турецких военных, передает Газета.ру

Эрдоган заявил о намерении начать операцию против сирийских курдов в конце минувшей неделе. При этом он подчеркнул, что речь, возможно, идет как об ударах с воздуха, так и наземной операции.

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ФОТО: Трамп и Эрдоган
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