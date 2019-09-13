Сирийские курды не заметили конца войны
Представитель сирийских курдов заявил НСН, что война в Сирии не закончится, пока Эрдоган не уймет свои имперские амбиции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что война в Сирии подошла к концу. Он отметил, что страна возвращается к мирной жизни, напряженность сохраняется только в отдельных районах страны, например, в провинции Идлиб и на восточный берег реки Евфрат.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил в эфире НСН, что для них война все еще продолжается, причем главный виновник этой ситуации - Турция.
«Для сирийских курдов главная угроза исходит со стороны Турции, которая хочет оккупировать наши земли. Сирийские курды относятся к режиму в Дамаске лояльно, мы не воюем с ним, готовы к переговорам. В наших районах сохранены государственные органы предприятия. Мы никогда не отрывались от Дамаска», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что сейчас сирийские курды ведут бои с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), которые проникают на территорию Сирии из Ирака и Турции.
«Они (террористы) выходят со стороны Ирака и со стороны Турции их тоже посылают. Если Эрдоган уберет свои войска с нашей территории - мы быстро разберемся с боевиками. У нас в плену уже 20 тысяч террористов, мы не знаем, как от них теперь избавиться. Эрдоган хочет уничтожить курдов, потому что они коренные жители этих земель. Он мечтает распространить свое влияние на все территории, входившие в состав Османской империи», - добавил Мухаммад.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. По разным оценкам, жертвами боевых действий стали до полумиллиона мирных жителей, еще 5 миллионов человек стали беженцами.
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