Сирийские курды не заметили конца войны

«Для сирийских курдов главная угроза исходит со стороны Турции, которая хочет оккупировать наши земли. Сирийские курды относятся к режиму в Дамаске лояльно, мы не воюем с ним, готовы к переговорам. В наших районах сохранены государственные органы предприятия. Мы никогда не отрывались от Дамаска», - заявил он.

Собеседник НСН добавил, что сейчас сирийские курды ведут бои с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), которые проникают на территорию Сирии из Ирака и Турции.

«Они (террористы) выходят со стороны Ирака и со стороны Турции их тоже посылают. Если Эрдоган уберет свои войска с нашей территории - мы быстро разберемся с боевиками. У нас в плену уже 20 тысяч террористов, мы не знаем, как от них теперь избавиться. Эрдоган хочет уничтожить курдов, потому что они коренные жители этих земель. Он мечтает распространить свое влияние на все территории, входившие в состав Османской империи», - добавил Мухаммад.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. По разным оценкам, жертвами боевых действий стали до полумиллиона мирных жителей, еще 5 миллионов человек стали беженцами.

