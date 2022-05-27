Пентагон: США не будут вступать в конфликт на море из-за Одессы

США не будут вступать в конфликт на территории Украины ни в воздухе, ни на море для экспорта зерна из Одессы. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, президент США ясно дал понять свою позицию по данному вопросу.

Тем временем, ограниченная работа морской гавани Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерна морским путем.

Ранее с предложением создать морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который заявил, что единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. По его мнению, также защитить корабли с зерном могут государства, которых затронет потенциальная потеря зерна.

