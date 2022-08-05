Вашингтон назвал неоправданными введение Пекином санкций против Пелоси

Вашингтон назвал неоправданным введение Пекином санкций против Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Он также подчеркнул, что администрация США осуждает введение санкций против Пелоси и ее семьи за ее поездку на Тайвань.

Кроме того, Кирби прокомментировал решение КНР о приостановке сотрудничества с США в сфере изменения климата, назвав его безответственным.

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