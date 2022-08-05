Вашингтон назвал неоправданными введение Пекином санкций против Пелоси

Он также подчеркнул, что администрация США осуждает введение санкций против Пелоси и ее семьи за ее поездку на Тайвань.

Кроме того, Кирби прокомментировал решение КНР о приостановке сотрудничества с США в сфере изменения климата, назвав его безответственным.

