Вашингтон напомнил РФ и КНР о месте США на мировой арене

«Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что США по-прежнему остаются государством с самой развитой экономикой и мощной армией, но Вашингтону требуется вложить больше средств в обновление инфраструктуры, а также в развитие инноваций.

Санкции Китая в отношении США не остановят Вашингтон: американская сторона продолжит политику санкций против Пекина. Об ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

