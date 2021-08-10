Вашингтон напомнил РФ и КНР о месте США на мировой арене

Заявления властей России и Китая о том, что США переживают упадок, не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского госсекретаря Энтони Блинкена, который выступил в университете Мэрилэнда.

В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон

«Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что США по-прежнему остаются государством с самой развитой экономикой и мощной армией, но Вашингтону требуется вложить больше средств в обновление инфраструктуры, а также в развитие инноваций.

Санкции Китая в отношении США не остановят Вашингтон: американская сторона продолжит политику санкций против Пекина. Об ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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