В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон

Санкции Китая в отношении США не остановят Вашингтон: американская сторона продолжит политику санкций против Пекина. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции <...>. Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США», — цитирует Псаки ТАСС.

Ранее Китай сообщил о введении ограничений в отношении семи американских политиков и организаций. В частности, санкции касаются экс-министра торговли США Уилбура Росса, главу Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатана Стиверса.

