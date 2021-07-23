В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон
Санкции Китая в отношении США не остановят Вашингтон: американская сторона продолжит политику санкций против Пекина. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции <...>. Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США», — цитирует Псаки ТАСС.
Ранее Китай сообщил о введении ограничений в отношении семи американских политиков и организаций. В частности, санкции касаются экс-министра торговли США Уилбура Росса, главу Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатана Стиверса.
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