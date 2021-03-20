Вашингтон на переговорах подтвердил приверженность принципу «одного Китая»

Представители США в ходе переговоров с делегацией Китая в Анкоридже подтвердили, что Вашингтон намерен придерживаться принципа «одного Китая» в вопросе Тайваня.

Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата

Как сообщается в распространенном Центральным телевидением Китая заявлении Пекина по итогам китайско-американских переговоров, китайская сторона также потребовала от Штатов не нарушать касающихся Тибета обязательств.

Кроме того, Пекин предложил американским властям отменить санкции против китайских чиновников.

Ранее сообщалось, что США и Китай создадут совместную рабочую группу по борьбе с изменением климата.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньПереговорыКитайСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры