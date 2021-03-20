Вашингтон на переговорах подтвердил приверженность принципу «одного Китая»
Представители США в ходе переговоров с делегацией Китая в Анкоридже подтвердили, что Вашингтон намерен придерживаться принципа «одного Китая» в вопросе Тайваня.
Как сообщается в распространенном Центральным телевидением Китая заявлении Пекина по итогам китайско-американских переговоров, китайская сторона также потребовала от Штатов не нарушать касающихся Тибета обязательств.
Кроме того, Пекин предложил американским властям отменить санкции против китайских чиновников.
Ранее сообщалось, что США и Китай создадут совместную рабочую группу по борьбе с изменением климата.
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