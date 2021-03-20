Вашингтон на переговорах подтвердил приверженность принципу «одного Китая»

Как сообщается в распространенном Центральным телевидением Китая заявлении Пекина по итогам китайско-американских переговоров, китайская сторона также потребовала от Штатов не нарушать касающихся Тибета обязательств.

Кроме того, Пекин предложил американским властям отменить санкции против китайских чиновников.

Ранее сообщалось, что США и Китай создадут совместную рабочую группу по борьбе с изменением климата.

