Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата
США и Китай создадут совместную рабочую группу по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в распространенном Центральным телевидением Китая заявлении Пекина по итогам китайско-американских переговоров.
Накануне в Анкоридже завершилась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии Центрального Комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи и министром иностранных дел страны Ван И.
Как отмечается в заявлении по итогам встречи, стороны «в полной мере привержены укреплению диалога и сотрудничества в области борьбы с изменением климата».
Ранее американская сторона назвала переговоры с КНР тяжелыми, но откровенными.
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