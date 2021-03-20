Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата

США и Китай создадут совместную рабочую группу по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в распространенном Центральным телевидением Китая заявлении Пекина по итогам китайско-американских переговоров.

США считают прошедшие переговоры с КНР тяжелыми, но откровенными

Накануне в Анкоридже завершилась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии Центрального Комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи и министром иностранных дел страны Ван И.

Как отмечается в заявлении по итогам встречи, стороны «в полной мере привержены укреплению диалога и сотрудничества в области борьбы с изменением климата».

Ранее американская сторона назвала переговоры с КНР тяжелыми, но откровенными.

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