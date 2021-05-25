В Белом доме заявили о подготовке санкций против Белоруссии
США в связи с инцидентом с самолетом Ryanair готовят надлежащие меры против Белоруссии, в том числе санкции, координируя шаги с Европой и международными организациями. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель американской администрации подчеркнула, что президент США Джо Байден попросил свою команду подготовить «варианты действий» для привлечения режима президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности.
«Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации [возможных новых мер] с европейскими коллегами», — цитирует Псаки ТАСС.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома напомнила, что накануне помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым «твердо изложил обеспокоенность» Вашингтона действиями Минска.
Лайнер компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили, однако после посадки лайнера правоохранители задержали летевшего этим бортом основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку РФ Софию Сапегу.
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