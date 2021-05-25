В Белом доме заявили о подготовке санкций против Белоруссии

Представитель американской администрации подчеркнула, что президент США Джо Байден попросил свою команду подготовить «варианты действий» для привлечения режима президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности.

«Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации [возможных новых мер] с европейскими коллегами», — цитирует Псаки ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома напомнила, что накануне помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым «твердо изложил обеспокоенность» Вашингтона действиями Минска.

Лайнер компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили, однако после посадки лайнера правоохранители задержали летевшего этим бортом основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку РФ Софию Сапегу.

