СМИ: Илью Варламова задержали на несанкционированной московской акции

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», полицейские уводят Варламова в ПАЗик с мигалками под аплодисменты участников акции, которые также снимают происходящее на смартфоны.

Корреспондент РИА подтверждает начавшиеся задержания на Пушкинской площади. Сообщается, что полиция предупреждает о том, что акция незаконна, и просит соблюдать социальную дистанцию.

По данным ОВД-инфо, в 25 городах России уже задержали 369 участников несанкционированный акций в поддержку арестованного до 15 февраля Алексея Навального.

