СМИ: Илью Варламова задержали на несанкционированной московской акции
В Москве задержан блогер Илья Варламов во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она проходит на Пушкинской площади.
Об этом сообщает Ruptly.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», полицейские уводят Варламова в ПАЗик с мигалками под аплодисменты участников акции, которые также снимают происходящее на смартфоны.
Корреспондент РИА подтверждает начавшиеся задержания на Пушкинской площади. Сообщается, что полиция предупреждает о том, что акция незаконна, и просит соблюдать социальную дистанцию.
По данным ОВД-инфо, в 25 городах России уже задержали 369 участников несанкционированный акций в поддержку арестованного до 15 февраля Алексея Навального.
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