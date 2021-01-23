СМИ: Илью Варламова задержали на несанкционированной московской акции

В Москве задержан блогер Илья Варламов во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она проходит на Пушкинской площади.

Об этом сообщает Ruptly.

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На видео, опубликованном в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», полицейские уводят Варламова в ПАЗик с мигалками под аплодисменты участников акции, которые также снимают происходящее на смартфоны.

Корреспондент РИА подтверждает начавшиеся задержания на Пушкинской площади. Сообщается, что полиция предупреждает о том, что акция незаконна, и просит соблюдать социальную дистанцию.

По данным ОВД-инфо, в 25 городах России уже задержали 369 участников несанкционированный акций в поддержку арестованного до 15 февраля Алексея Навального.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйМоскваАкция ПротестаНесанкционированный МитингЗадержаниеИлья Варламов
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