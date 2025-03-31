Вандалы разгромили могилу погибшего военкора «Известий» Федорчака в Крыму

Могилу крымского военкора «Известий» Александра Федорчака разгромили и подожгли вандалы в ночь с 30 на 31 марта, об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Республики Крым Антон Кравец.

Также пострадали еще три другие могилы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины и личности виновных.