Вандалы разгромили могилу погибшего военкора «Известий» Федорчака в Крыму

Могилу крымского военкора «Известий» Александра Федорчака разгромили и подожгли вандалы в ночь с 30 на 31 марта, об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Республики Крым Антон Кравец.

Также пострадали еще три другие могилы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины и личности виновных.

Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Как уточнил Кравец, родственникам погибших окажут необходимую помощь.

Федорчак погиб при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю с журналистами в Луганской Народной Республике. С ним погибли также оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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