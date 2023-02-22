МИД КНР: Россия и Китай договорились противостоять одностороннему запугиванию

Ван И и Патрушев накануне провели переговоры в Москве. В ходе встречи китайский дипломат подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина «прочны как скала», пишет Газета.ру.

Как отметили в китайском МИД, глава канцелярии комиссии по иностранным делам и секретарь Совбеза обсудили текущую международную стратегическую ситуацию.

«Стороны ... выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — указано в сообщении.

Кроме того, Ван И и Патрушев условились продолжать укрепление многостороннего сотрудничества и прилагать больше усилий для улучшения управления в мире. Также стороны указали на необходимость поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «Свободная пресса».

