МИД КНР: Россия и Китай договорились противостоять одностороннему запугиванию

Россия и Китай условились вместе противостоять одностороннему запугиванию и способствовать многополярности мира. Об этом сообщили в МИД КНР по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И

Ван И и Патрушев накануне провели переговоры в Москве. В ходе встречи китайский дипломат подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина «прочны как скала», пишет Газета.ру.

Как отметили в китайском МИД, глава канцелярии комиссии по иностранным делам и секретарь Совбеза обсудили текущую международную стратегическую ситуацию.

«Стороны ... выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — указано в сообщении.

Кроме того, Ван И и Патрушев условились продолжать укрепление многостороннего сотрудничества и прилагать больше усилий для улучшения управления в мире. Также стороны указали на необходимость поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николай ПатрушевМИДРоссияКитай
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