Bloomberg: акции китайских компаний упали до минимума за пять лет

Главный фондовый индекс материкового Китая CSI 300 в ходе торгов в среду достиг минимума за пять лет, пишет Bloomberg.

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Агентство отметило, что по итогам января основной индекс упал на 6,3%. Основной причиной негативной динамики является недоверие инвесторов. По мнению аналитиков, меры властей для поддержания фондового рынка остаются недостаточными.

Экспертов также разочаровал индекс производственной активности в Китае. Показатель снижается четыре месяца подряд.

В январе сообщалось, что капитализация фондового рынка Индии выросла до $4,33 триллиона и впервые превысила показатель Гонконга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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