Ван И: Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику

Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается стратегии взаимной выгоды, будет защищать авторитет ООН и сформировавшийся после Второй мировой войны миропорядок, противодействовать односторонним действиям и притеснению.

«Китай и Германия имеют широкий консенсус и общие интересы, Пекин готов укреплять контакты и взаимодействие с Берлином, улучшать взаимопонимание, готовиться к новому раунду правительственных консультаций ... совместно реагировать на глобальные вызовы ... и посылать в неспокойный мир позитивные сигналы», — приводит РИА Новости слова Ван И.

В свою очередь, Бербок отметила, что ФРГ и КНР важно укреплять диалог и взаимодействие. Берлин также готов расширять сотрудничество с Пекином в торгово-экономической, туристической и гуманитарной сферах, способствовать непрерывному развитию двусторонних отношений.

