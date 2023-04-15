Ван И: Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику

Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, играть роль «ответственной крупной страны в содействии миру и развитию» и готов совместно в ФРГ реагировать на глобальные вызовы. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается стратегии взаимной выгоды, будет защищать авторитет ООН и сформировавшийся после Второй мировой войны миропорядок, противодействовать односторонним действиям и притеснению.

«Китай и Германия имеют широкий консенсус и общие интересы, Пекин готов укреплять контакты и взаимодействие с Берлином, улучшать взаимопонимание, готовиться к новому раунду правительственных консультаций ... совместно реагировать на глобальные вызовы ... и посылать в неспокойный мир позитивные сигналы», — приводит РИА Новости слова Ван И.

В свою очередь, Бербок отметила, что ФРГ и КНР важно укреплять диалог и взаимодействие. Берлин также готов расширять сотрудничество с Пекином в торгово-экономической, туристической и гуманитарной сферах, способствовать непрерывному развитию двусторонних отношений.

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Фото: telegram.org
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