В Китае заявили о необходимости преподать Западу «урок взаимного уважения»
Западу следует усвоить урок «взаимного уважения», научиться признавать различия и естественные права других стран. Об этом написал обозреватель газеты «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун.
Как отметил китайский журналист, западные страны пытаются «учить» другие государства, что раздражает остальных участников международных отношений, пишет RT.
«В украинском вопросе США и Европа снова вспомнили о ... дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное, а остальные ... обязаны им руководствоваться», — говорится в публикации.
Чжао Цзяньдун подчеркнул, что из-за потерь на фоне украинского конфликта Европе приходится постепенно изменить свой взгляд на происходящее и отойти от политики, проводимой США.
Между тем обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мирные переговоры с Россией, пока политик не потерял «право голоса», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru