Как отметил китайский журналист, западные страны пытаются «учить» другие государства, что раздражает остальных участников международных отношений, пишет RT.

«В украинском вопросе США и Европа снова вспомнили о ... дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное, а остальные ... обязаны им руководствоваться», — говорится в публикации.

Чжао Цзяньдун подчеркнул, что из-за потерь на фоне украинского конфликта Европе приходится постепенно изменить свой взгляд на происходящее и отойти от политики, проводимой США.

Между тем обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мирные переговоры с Россией, пока политик не потерял «право голоса», пишет Ura.ru.

