Есть ли вакцина от санкций? Путин выступил в ООН

Пандемия коронавируса и ее последствия стали одной из главных тем речи президента России на сессии Генассамблеи ООН. В Нью-Йорк, один из эпицентров коронавирусной инфекции, Путин не полетел – транслировалась видеозапись его речи, как и выступлений большинства других глав государств.

Разумеется, Путин не обошел стороной такие вопросы, как попытки искажения истории Второй Мировой войны, которые он назвал ударом по основам мироустройства, контроль над вооружениями, угрозу терроризма и наркотрафика.

Но пандемия коронавируса, которая прямо затронула миллионы людей, стала принципиально новым вызовом, заявил Путин. В этой связи он констатировал необходимость качественного укрепления потенциала Всемирной организации здравоохранения. Россия готова принять в этой работе «самое заинтересованное участие», пообещал президент России.

Он указал, что одна из первоочередных задач в условиях пандемии – ликвидация преград для партнерства стран в сфере медицины. К примеру, по его словам, вакцина от коронавируса должна стать доступна во всем мире. Россия готова «делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность», отметил Путин. «Надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств», - добавил президент.

Путин также предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Экономические последствия пандемии коронавируса таковы, что оценить масштабы шока пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще долго, констатировал Путин, предупредив, что для восстановления мировой экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения. В качестве одного из таковых он предложил «расчистку от ограничений и санкций», которая «могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», отметил президент России.

Именно Россия является одной из наиболее частых целей санкционных ударов. Ни о какой «расчистке от санкций», введенных, к примеру, после воссоединения с Россией Крыма или «дела Скрипалей», пока речи не идет. Наоборот, запахло новыми санкциями из-за «дела Навального», вплоть до запрета на достройку газопровода «Северный поток-2». Такого поворота событий не исключают даже в руководстве одного из главных интересантов проекта - Германии.

И даже столь щедрое предложение, как бесплатная вакцинация сотрудников ООН российским препаратом, вряд ли способно повернуть этот процесс вспять.

