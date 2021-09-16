Экс-замгенсека ООН: Россию могут не пустить в Генассамблею из-за прививок

Власти США в который раз хотят навредить России: под предлогом заботы о здоровье дипломатов они придумывают новые требования к делегатам Генассамблеи ООН, заявил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Он согласился с мнением своего коллеги Василия Небензи, который ранее раскритиковал требование властей Нью-Йорка к делегатам Генассамблеи ООН предоставлять подтверждение пройденной вакцинации от коронавируса.

«Согласен, что это требование – дискриминационное. Я понимаю, для чего это сделано. Возникнет непризнание нашего «Спутника». Если привился американским Pfizer – хорошо, а если нет – плохо, значит, не пустим! Это манипуляция и грязная политическая игра. Она нацелена, прежде всего, на Россию. Нашу-то прививку они не признают. Вот и получится, что российская делегация не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН», - возмутился дипломат.

Орджоникидзе считает, что требование о вакцинации делегатов нарушает Устав ООН.

«Почему власти Нью-Йорка должны регулировать на свое усмотрение наличие или отсутствие дипломатических иммунитетов и привилегий? Важно, что представители государств летят не в США, а в ООН. То, что ООН находится на территории Штатов, не означает, что США могут регулировать выдачу виз. Власти США обязуются оказывать беспрепятственное содействие представителям государств для въезда и выезда из их страны. Они таким образом нарушают соглашение о штаб-квартире ООН», - добавил Орджоникидзе.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что считает дискриминацией допуск в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных. Он предложил созвать срочное заседание для обсуждения этого вопроса: по словам российского дипломата, требование нарушает устав ООН и не обсуждала со странами, посылающими делегатов.

