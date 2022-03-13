Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении

Ваагн Хачатрян, избранный парламентом главой государства, принес присягу и вступил в должность президента Армении.

Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием президентом Армении

Процедура голосования состоялась 3 марта. Кандидатуру бывшего министра высокотехнологической промышленности Хачатряна выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Во втором туре голосования за него отдал голос 71 депутат при необходимых 65-ти.

Хачатрян сменил на президентском посту Армении Армена Саркисяна, который объявил об отставке 23 января.

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Фото: twitter.com/Armenia_Better
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