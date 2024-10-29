В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по гребле Даниила Егорова

Член сборной Украины по гребле Даниил Егоров ликвидирован в зоне спецоперации, об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины в соцсетях.

Егоров был членом «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), ему было 24 года. Его ликвидировали 28 октября.

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Спортсмен входил в состав сборной Украины с 2016 года, на его счету бронза чемпионата Европы среди юниоров 2017 года и серебро молодежного чемпионата Европы 2019 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников, которых обезвредили в Брянской области, были граждане США, Польши и Канады, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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