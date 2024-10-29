В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по гребле Даниила Егорова

Член сборной Украины по гребле Даниил Егоров ликвидирован в зоне спецоперации, об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины в соцсетях.

Егоров был членом «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), ему было 24 года. Его ликвидировали 28 октября.