В Зимбабве назвали россиян «братьями по оружию»

Россия и Зимбабве являются «братьями по оружию» в борьбе с санкциями. Об этом заявил спикер парламента африканской страны Джейкоб Муденда на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, сообщает РБК.

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Российский сенатор со своей стороны заметила, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время беседы с ней «проявил глубокое понимание причин нынешнего обострения международной обстановки».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Сомов
ТЕГИ:СанкцииРоссияЗимбабвеВалентина Матвиенко
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