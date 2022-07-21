Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил очередной, седьмой, пакет санкций в отношении России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

СМИ: Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

Накануне СМИ сообщили, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет санкций, в том числе эмбарго на золото, уточнение финансовых и торговых санкций, расширение черного списка.

«Страны - члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала глава ЕК в Twitter.

Ограничения включают частичное эмбарго на золото, включение 55 граждан и юрлиц в черный список ЕС, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу.

Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции, предусматривающие в том числе ограничения на импорт российского золота, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры