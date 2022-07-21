Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Совет ЕС утвердил очередной, седьмой, пакет санкций в отношении России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Накануне СМИ сообщили, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет санкций, в том числе эмбарго на золото, уточнение финансовых и торговых санкций, расширение черного списка.
«Страны - члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала глава ЕК в Twitter.
Ограничения включают частичное эмбарго на золото, включение 55 граждан и юрлиц в черный список ЕС, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу.
Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции, предусматривающие в том числе ограничения на импорт российского золота, напоминает RT.
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