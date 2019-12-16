В закон о децентрализации Украины не включили особый статус Донбасса

При этом накануне встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже в Киеве заявляли, что закрепят положение об особом статусе Донбасса.

Также стоит отметить, что внесенный Зеленским законопроект закрепляет особый правовой статус за Киевом. В случае принятия поправок, Киев с подачи кабмина будет назначать государственных префектов в областях и округах, срок их полномочий будет ограничен тремя годами.

Отметим, что в Верховной раде уже раскритиковали предложенный Зеленским документ. Так депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом меры превращают страну в новый СССР, пишут «Дни.ру».

