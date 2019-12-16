В закон о децентрализации Украины не включили особый статус Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию страны. Речь идет о децентрализации власти, при этом в документе не упоминается предоставление Донбассу особого статуса.
В документе подчеркивается, что территориальное устройство Украины заключается в унитарности, единстве и целостности государственной территории, сообщает Газета.ру.
При этом накануне встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже в Киеве заявляли, что закрепят положение об особом статусе Донбасса.
Также стоит отметить, что внесенный Зеленским законопроект закрепляет особый правовой статус за Киевом. В случае принятия поправок, Киев с подачи кабмина будет назначать государственных префектов в областях и округах, срок их полномочий будет ограничен тремя годами.
Отметим, что в Верховной раде уже раскритиковали предложенный Зеленским документ. Так депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом меры превращают страну в новый СССР, пишут «Дни.ру».
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