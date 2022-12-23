В японском МИД ответили на заявления Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио

Напомним, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Токио в «безудержной милитаризации» и предупредила, что политика главы правительства Японии Фумио Кисиды повлечет увеличение уровня напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцирует новые угрозы безопасности.

В свою очередь японский МИД назвал недопустимыми подобные обвинения и отметил, что впредь Токио будет придерживаться исключительно оборонной политики.

Ранее Захарова заявила, что учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

