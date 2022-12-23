В японском МИД ответили на заявления Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио
Япония остается миролюбивой державой и не будет представлять угрозу для других стран. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на МИД Японии.
Напомним, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Токио в «безудержной милитаризации» и предупредила, что политика главы правительства Японии Фумио Кисиды повлечет увеличение уровня напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцирует новые угрозы безопасности.
В свою очередь японский МИД назвал недопустимыми подобные обвинения и отметил, что впредь Токио будет придерживаться исключительно оборонной политики.
Ранее Захарова заявила, что учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Американский офицер заявил, что время работает против Зеленского и ВСУ
- В японском МИД ответили на заявления Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио
- СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
- СМИ сообщили о пожаре в здании ГУ Росгвардии по Москве
- Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона о членстве Украины в НАТО
- Новак: Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году
- СМИ: УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
- ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области
- «На последнем издыхании»: В МИД оценили отношения США и России
- Экс-генерал НАТО призвал Запад поставить Украине оружие для ударов по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru