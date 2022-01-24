В ЕС заявили о готовности к санкциям против РФ из-за Украины

Евросоюз готов в случае эскалации ситуации вокруг Украины ввести санкции против РФ. Об этом сообщает глава МИД Франции, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что представители стран-членов союза при обсуждении данного вопроса выразили единую позицию.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.

Ранее также появлялась информация о том, что около 30 сотрудников двух российских консульств в ближайшее время эвакуируют из Украины. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ). Однако российские дипломаты эту информацию не подтверждают.

