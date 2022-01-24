В ЕС заявили о готовности к санкциям против РФ из-за Украины
Евросоюз готов в случае эскалации ситуации вокруг Украины ввести санкции против РФ. Об этом сообщает глава МИД Франции, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что представители стран-членов союза при обсуждении данного вопроса выразили единую позицию.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.
Ранее также появлялась информация о том, что около 30 сотрудников двух российских консульств в ближайшее время эвакуируют из Украины. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ). Однако российские дипломаты эту информацию не подтверждают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- В ЕС заявили о готовности к санкциям против РФ из-за Украины
- Актриса из «Мира Дикого Запада» открыла подробности изнасилования музыкантом Мэнсоном
- Губернатор Петербурга: Из-за осложнения эпидобстановки город переходит в мобилизационный режим
- Кадыров: Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год
- Врачи стали чаще находить COVID-19 у детей в Подмосковье
- «Не шутите с нами!»: Кадыров призвал забрать Украину
- Вирусолог спрогнозировал, когда человечество получит иммунитет к COVID-19
- СМИ: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом
- Избран новый глава ПАСЕ
- ФК «Спартак» объявил о создании женской команды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru