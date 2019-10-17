В WSJ назвали причины увеличения влияния России в Сирии

Также, по мнению Сейба, это более масштабное экономическое влияние, которое Россия может получить, имея голос в делах региона, где производится много нефти. «Это дает русским влияние на политику ОПЕК, что важно для России, поскольку она сама является значимым экспортером нефти», - пояснил он.

В качестве третьей причины Сейб назвал большое количество продаж вооружения на Ближнем Востоке. «Здесь много богатых нефтью стран, которые покупают много оружия. Президент Трамп всегда был счастлив, что большинство оружия здесь закупается в США», - сказал он.

В заключении американский эксперт отметил, что самая главная причина в том, что Россия и президент Владимир Путин, в частности, хотят иметь больше влияния в мире, "сидеть за столами, где принимаются важные решения". Он также отметил, что США старалось избегать десятилетиями увеличения влияния России на Ближнем Востоке, поскольку опасались «слома политики и безопасности в таком стратегически и экономически важном части региона».

