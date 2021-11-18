В Верховной раде рассказали, почему Украина отдала Крым России

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — рассказал парламентарий в беседе с RTVI.

По словам Кивы, крымчане проголосовали за воссоединение с РФ из-за событий на Украине, сообщает РЕН ТВ. Как отметил депутат, жители полуострова не захотели жить в стране, которая «взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией». Кива добавил, что такую же позицию заняли и в Донбассе, пишет РИА ФАН.

В то же время парламентарий поделился мнением, что Москва и Киев придут к компромиссу по вопросам неподконтрольных Украине территорий.

