В Верховной Раде объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным

«Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок», - сказал депутат. Он отметил, что в этом случае будет необходимо поссориться с Вашингтоном и Лондоном. «Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», написал депутат.

Во вторник Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В четверг российский лидер ответил украинскому коллеге, пригласив его в Москву на переговоры о двусторонних отношениях. При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством ДНР и ЛНР.

