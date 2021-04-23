В Верховной Раде объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
Отказ украинского президента Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для президента Украины потерей власти, написал в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок», - сказал депутат. Он отметил, что в этом случае будет необходимо поссориться с Вашингтоном и Лондоном. «Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», написал депутат.
Во вторник Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В четверг российский лидер ответил украинскому коллеге, пригласив его в Москву на переговоры о двусторонних отношениях. При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством ДНР и ЛНР.
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