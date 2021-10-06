В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
Новый спикер Верховной рады Украины может быть назначен в пятницу. Об этом сообщил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Ранее «Слуга народа» запустила процедуру отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, напоминает Ura.ru. Накануне председатель парламента был на два дня отстранен от ведения пленарных заседаний. Планировалось, что в четверг депутаты рассмотрят вопрос о его отставке. На место Разумкова прочат его первого заместителя Руслана Стефанчука.
Как сообщил Арахамия, голосования за нового спикера в четверг не будет.
«В пятницу будет наверняка. Я думаю, в пятницу нам нужно провести заседание фракции и определить обе кандидатуры (спикера и первого вице-спикера – НСН), и потом мы будем голосовать», — цитирует политика РИА Новости.
Арахамия подтвердил, что Стефанчук может занять пост председателя Рады, однако он не является единственным кандидатом. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, который претендует на должность первого вице-спикера, так же не единственный в шорт-листе.
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