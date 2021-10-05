Спикера Рады Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний
Спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний парламента «за нарушение регламента» в ходе согласительного совета. Об этом сообщил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram.
Отстранение спикера на два пленарных дня поддержали 240 депутатов, в том числе 227 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».
Ранее сообщалось, что во вторник парламентарии намерены проголосовать за включение вопроса об отставке отставке Разумкова в повестку дня, решающее голосование пройдет в Раде в четверг.
Процедура отставки спикера была инициирована партией «Слуга народа». Фракция почти единогласно поддержала отставку Разумкова на выездном заседании.
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