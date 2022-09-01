СМИ: Западные лидеры стали геополитически безграмотны

Лидеры западных стран стали геополитически безграмотны. Об этом пишет журналист Фрэнк Фуреди для издания Spiked.

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Обозреватель привел в качестве примера неудачный вывод войск США из Афганистана. Фуреди отметил, что американскому политическому истеблишменту не хватает интеллектуальных ресурсов, ясности и единства, чтобы лидировать на мировой арене.

Кроме того, автор напомнил о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого активно выступал Китай. Фуреди назвал поступок американского политика глупым и легкомысленным, выставляющим президента США Джо Байдена бессильным: главе государства не хватило воли помешать Пелоси еще сильнее испортить отношения с Пекином.

В материале отмечается, что западные внешнеполитические элиты больше не понимают интересы своих народов. Фуреди считает, что западный истеблишмент в предстоящие годы будет совершать ошибки и вредить сам себе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПолитикаЗапад
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